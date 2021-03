Max Verstappen berust in korte voorbereiding: "Zes testdagen was saai"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft er vrede mee dat de voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen bestaat uit één wintertest. De afgelopen seizoenen kregen de teams en rijders nog twee driedaagse sessies de tijd om zich te prepareren voor een nieuwe jaargang.

Dat is nu teruggebracht naar slechts drie testdagen in totaal. Verstappen vindt het prima. "Ik verheug me altijd op raceweekenden, maar eerst hebben we nog een driedaagse test voor de boeg. Dat betekent anderhalve testdag per coureur van een team. Dat is niet veel, maar ik vind dat niet erg. Ik vond zes testdagen altijd wat veel en saai."

Hij legt uit waarom: "Natuurlijk hou ik ervan om met een Formule 1-auto te rijden, maar het competitieve element ontbreekt tijdens het testen. Ik hoop dat mijn anderhalve dag soepel verloopt, dat is het belangrijkste."

"We willen zoveel mogelijk kilometers afleggen om gewend te raken aan de nieuwe auto. Dat is de beste manier om je voor te bereiden op het eerste Grand Prix-weekend. We moeten na de test nog bijna twee weken wachten totdat we mogen racen, dan begint het pas echt. Dan kunnen we starten om de set-up in orde te maken."

Het circuit van Sakhir in Bahrein is van 12 tot en met 14 maart gastheer voor de enige wintertest.