F1 wijst aanbod vanuit Bahrein om paddock te vaccineren af

De Formule 1 heeft nee gezegd tegen een aanbod vanuit Bahrein om al het personeel in de paddock een coronavaccin toe te dienen. De koningsklasse van de autosport reist over anderhalve week af naar het oliestaatje voor een driedaagse wintertest en eind deze maand is het koninkrijk ook gastheer voor de eerste Grand Prix van 2021.

Als onderdeel van een vaccinatiecampagne voor grote (sport)evenementen heeft Bahrein de Formule 1 benaderd om iedereen die zowel tijdens de test als tijdens het raceweekend werkzaam zou zijn te vaccineren. Een woordvoerder van de koningsklasse van de autosport liet aan de BBC weten dat hiervoor vriendelijk is bedankt. "De Formule 1 koestert geen plannen voor groepsvaccinatie en volgt gewoon de toediening van de vaccins via de nationale gezondheidszorg."

Eerder verkondigde directeur Stefano Domenicali al dat de Formule 1 niet zou voordringen in de vaccinatiecampagne, hoe verleidelijk dat misschien ook is om een enigszins normaal seizoen af te kunnen werken. De verwachting is ook dat de Formule 1-teams het aanbod vanuit Bahrein zullen weigeren.

Het oliestaatje rook vanwege de organisatie van de test en de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen een kans. Veel personeel zal in de tijd tussen de wintertest en de race in Bahrein blijven, wat een vaccinatiecampagne voor de paddock mogelijk maakte. Het zou gaan om het Pfizer-BioNTech vaccin, waar dan drie weken tussen de twee prikken zouden zitten.