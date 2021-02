Perez over zijn toekomst: "Voor Red Bull Racing rijden opent veel deuren voor mij"

Waar hij aan het einde van 2020-seizoen nog zonder stoeltje leek komen te zitten, zal Sergio Perez het 2021-seizoen uitkomen voor Red Bull Racing. Daar vervangt hij Alexander Albon - die een zeer matig seizoen kende - en zal de nieuwe teamgenoot worden voor Max Verstappen. Alleen het feit al dat hij voor dit team mag gaan rijden zal vele deuren voor hem openen wat betreft zijn toekomst, zo beweert de Mexicaan.

Alhoewel Perez "slechts" een één-jarig contract heeft getekend bij het team uit Milton Keynes, beseft Perez dat deze kans een grondslag kan leggen voor toekomstige kansen bij andere teams. "Ik zie het als een enorme kans om mijn potentieel te kunnen laten zien, in een top-auto en bij een top-team", zo klinkt Perez. "Het is een kans dat op zeker vele deuren opent - laten we gaan kijken wat het me brengt."

"Ik zal ervoor moeten zorgen dat ik doe wat ik in het verleden ook altijd heb gedaan: haal het maximale uit wat ik tot mijn beschikking heb, maak gebruik van elke kans die je gegeven wordt, en proberen volop te genieten", zo vertelt Perez verder.

Perez tekende zijn contract bij het team uit Milton Keynes pas halverwege december, een moment in het jaar dat normaal gesproken erg laat is. Hij had daarom relatief kort de tijd om alles te leren. "De winter is erg hectisch geweest", zo klinkt Perez. "Toen ik het contract was getekend was het erg laat in het jaar, maar de motivatie was extreem hoog. Ik heb dus eigenlijk geen vakantie gehad."

"Ik heb volle bak gewerkt aan mijn fysieke fitheid, samen met de Red Bull-technici gewerkt, en eigenlijk al het mogelijke gehad om ervoor te zorgen dat ik meteen op snelheid ben zodra de tests in Bahrein beginnen."

"Het is een nieuwe uitdaging - er zijn nieuwe mensen te ontmoeten, nieuwe manieren van werken en nieuwe technieken die er op me af komen. Je moet je mentaal zoveel meer open stellen wanneer je van teams wisselt en dingen anders gebeuren dan je gewend bent. Het is dus ook voor een coureur een enorme kans om te groeien op vrijwel alle aspecten", zo concludeert Perez.