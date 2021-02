Mick Schumacher bekritiseerd voor neutrale opstelling

Haas F1-coureur Mick Schumacher weigerde in een interview met de Italiaanse krant La Stampa om stelling te nemen inzake de antiracisme beweging binnen de Formule 1 en dat is hem op forse kritiek komen te staan. Op vragen over de standpunten van wereldkampioen Lewis Hamilton ten aanzien van diversiteit en milieu antwoordde de zoon van legende Michael Schumacher: "Geen commentaar."

Dat leidde op social media tot felle kritiek op de Formule 2-kampioen. "Uiteindelijk onthouden we niet de woorden van onze vijanden, maar we zullen ons wel de stilte van onze vrienden herinneren", luidde een reactie. Iemand anders voegde daar aan toe: "Als je een neutrale opstelling aanhoudt in deze kwestie, dan kies je in feite voor de kant van de onderdrukker."

Dat was echter niet het enige onderwerp waar Mick Schumacher zich over op de vlakte hield. Ook de vraag of hij zijn debuut in de Formule 1 met zijn vader had kunnen bespreken, wimpelde de jonge Duitser af. "Dat is een privékwestie. We kunnen beter terugkeren naar het onderwerp autosport", verklaarde de rookie van Haas F1 Team.

Over zijn aanstaande sprong in het diepe wilde hij wel wat kwijt. "Ik ben blij om voor Haas F1 Team uit te komen. Ik begin aan mijn debuutseizoen in de Formule 1 en daar wil ik het beste van maken. We zien later dan wel wat de toekomst voor mij in petto heeft. Het is nu nog moeilijk te voorspellen allemaal, maar ik kan niet ontkennen dat ik ervan droom om net als mijn vader ooit voor Ferrari te racen", besluit Mick Schumacher.