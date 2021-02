Formule 1 houdt deur voor Grand Prix in Vietnam op een kier

De Formule 1 koestert nog altijd plannen om in de toekomst in Vietnam te racen, alleen wanneer is de grote vraag. Eigenlijk had de eerste race op een semi-stratencircuit in Hanoi vorig jaar al plaats moeten vinden, maar de uitbraak van het coronavirus gooide roet in het eten. Vervolgens stortte het project in Vietnam als een kaartenhuis in elkaar.

Nguyen Duc Chung, de voormalig burgemeester van Hanoi, was een sleutelfiguur achter het Formule 1-project. Hij werd echter gearresteerd en veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf vanwege het misbruik van staatsgeheimen en corruptie. Vietnam ontbreekt dan ook op de Formule 1-kalender voor 2021, maar het evenement is allerminst afgeschreven.

Chloe Targett-Adams, directeur racepromotie bij de Formule 1, schetst de situatie: "Vietnam is een extreem opwindende racelocatie voor de Formule 1. Het land bevat een jonge bevolkingsgroep en een levendige zakelijke sector, een plek waar we graag willen racen. Dat had in 2020 al moeten gebeuren, op een prachtig circuit in een buitenwijk van Hanoi."

"Niemand wil midden in een pandemie een eerste Grand Prix organiseren, dat is volkomen begrijpelijk. Bovendien heeft de organisatie wat lokale problemen na een wisseling van de wacht in de regering. Met de promotor Vingroup hebben we besloten dat 2021 niet het juiste moment was voor een eerste race. We blijven echter met hen werken en hopelijk kunnen we ergens in de toekomst dan wel in Vietnam racen."

Vooralsnog blijft Hanoi dus een circuit waar alleen gamers op geracet hebben, aangezien de baan wel is opgenomen in de game F1 2020. Het circuit kenmerkt zich door een heel lang recht stuk en een vloeiende en snelle laatste sector. Er is fors geïnvesteerd in de faciliteiten, maar voorlopig moet de Vietnamese Grand Prix dus plaatsnemen in de wachtkamer.