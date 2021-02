Mick Schumacher arriveert eindelijk in Engeland voor seatfitting

Haas F1-debutant Mick Schumacher is er eindelijk in geslaagd om Groot-Brittannië te bereiken. De jonge Duitser was door de geldende reisrestricties tot nu toe niet in staat geweest om de Europese uitvalsbasis van zijn nieuwe werkgever Haas F1 Team in Banbury te bezoeken. Daar komt binnenkort verandering in.

Schumacher bevindt zich nu nog in de verplichte quarantaineperiode, die veertien dagen na aankomst in Engeland duurt. Daarna zal hij de fabriek van Haas F1 bezoeken voor een kennismaking, rondleiding en seatfitting, het op maat laten maken van een stoeltje. Tot die tijd werkt de Formule 2-kampioen van 2020 zich in het zweet om zich fysiek voor te bereiden op zijn debuutseizoen in de Formule 1.