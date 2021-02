Silverstone droomt van volgepakte tribunes bij Britse Grand Prix

Het circuit van Silverstone koestert hoop dat de Grand Prix van Groot-Brittannië plaats kan vinden met publiek. En dan niet met een handjevol toeschouwers, maar gewoon met volgepakte tribunes en 140.000 fans langs de baan. Dat is in ieder geval de vurige wens die leeft bij Silverstone-directeur Stuart Pringle. En hij acht het niet onhaalbaar.

Dat vertrouwen is afkomstig uit de voortvarende Britse vaccinatiecampagne. The Independent citeert Pringle: "Een uitverkocht huis is absoluut nog niet van tafel. Silverstone is geen krap of afgesloten stadion zoals een voetbalstadion of een tennisstadion dat is. Onze 70.000 tribuneplekken zijn verspreid over meer dan vijf kilometer. We hebben de ruimte, we zijn een buitenlocatie en we hebben veel in- en uitgangen. Alles is mogelijk, maar we hebben nog geen enkele garantie."

Silverstone heeft rake klappen gekregen door het coronavirus, en niet alleen omdat er geen publiek bij de races aanwezig mocht zijn. Pringle: "Naast autosport organiseren we ook conferenties en tentoonstellingen, maar die waren ook niet meer toegestaan. We hebben in 2020 één evenement met publiek gehad, de Pomeroy Trofee in februari waar minder dan 100 man bij aanwezig was. Het is extreem moeilijk. De inkomsten zijn opgedroogd, maar de kosten bleven gewoon doorgaan."

"Ik wil in 2021 een Britse Grand Prix met zoveel mogelijk toeschouwers. Dat is van enorm belang voor Silverstone, dus wij gaan onze stinkende best doen om te zorgen dat we in juli op een veilige wijze fans kunnen ontvangen. Er is ook veel vraag naar vanuit het publiek. De fans willen komen, nu is het aan ons om dat mogelijk te maken." De Grand Prix van Groot-Brittannië staat gepland voor 18 juli.