Foto's: De nieuwe helm van Max Verstappen in detail

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft vanochtend zijn helm voor het seizoen 2021 gepresenteerd. Het design komt in grote lijnen overeen met het ontwerp van vorig jaar; overwegend wit met bovenop een leeuw in gouden lijnen en verder een lijnenspel in de kleuren donkerblauw en felrood, de kleuren van Red Bull Racing. Verstappen ziet weinig aanleiding om iets te veranderen aan zijn helmdesign. "In 2021 rijd ik voor het derde jaar met een ‘witte’ helm. Want waarom zou ik iets veranderen dat goed is?"

Bekijk hieronder meer gedetailleerde foto's van de helm van Verstappen voor dit jaar.