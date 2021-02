Red Bull Racing toont de nieuwe wagen van Max Verstappen

Het team van Red Bull Racing heeft de auto voor het seizoen 2021 gepresenteerd. Coureurs Max Verstappen en Sergio Perez moeten het dit jaar doen met de RB16B, een doorontwikkeling van de wagen van vorig jaar. Red Bull Racing hoopt met deze bolide een gooi naar de titels te kunnen doen en de hegemonie van Mercedes te kunnen doorbreken.

De kleurstelling is zoals we van Red Bull Racing gewend zijn; een donkerblauwe basis met felrood gekleurde logo's en letters en her en der nog wat geel en wit. De RB16B bevat wel de namen van twee sponsors die met Perez zijn meeverhuisd. Aan de binnenkant van de wing-end plate van de voorvleugel staat Telcel en aan de buitenkant van de wing-end plate van de achtervleugel prijkt Claro.

Red Bull Racing werkt vandaag gelijk een filmdag/shakedown met de RB16B af op Silverstone, waarvan GPToday.net eerder al een eerste foto kon laten zien. Later vandaag zullen ongetwijfeld meer foto's van de nieuwe bolide van de Oostenrijkse renstal volgen, dus hou onze website goed in de gaten voor meer updates over de RB16B.