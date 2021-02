Ecclestone bekritiseert plan voor sprintraces: "Meer van hetzelfde"

Bernie Ecclestone is geen voorstander van het opnemen van sprintraces in het Grand Prix-format. Althans, niet in de vorm zoals waar de Formule 1 dit jaar mee wil experimenteren. De koningsklasse van de autosport is van plan om in 2021 drie keer (in Canada, Italië en Brazilië) proef te draaien met een sprintrace op zaterdagmiddag, waarin mogelijk punten te behalen zijn en die bepalend is voor de startopstelling van de hoofdrace op zondag.

Ecclestone was in zijn tijd niet vies van proefballonnetjes, maar dit experiment kan zijn goedkeuring dan weer niet wegdragen. De voormalige Formule 1-baas is bang voor te veel van hetzelfde. Aan Auto Motor und Sport deelde hij mede: "Mensen kijken alleen naar zo’n hoofdrace als ze wat anders krijgen voorgeschoteld dan in de sprintrace. Maar ja, als de uitslag van de race van zaterdag ook gelijk de startopstelling voor zondag is, krijg je zondag een race die precies hetzelfde verloopt. Waarom zou je zaterdag en zondag kijken als je twee keer dezelfde race krijgt?"

De Brit adviseert de Formule 1 dan ook om het terzijde geschoven plan voor reversed grids nogmaals te bestuderen. In het idee van Ecclestone zouden op zaterdag ook veel punten te verdienen zijn, maar wordt de uitslag van die race omgedraaid voor de startopstelling voor zondag.

"Op mijn manier moeten coureurs zich zaterdag de vraag stellen: ‘wil ik vandaag winnen maar zondag startplekken inleveren, of is het beter om bijvoorbeeld zesde te worden in de sprintrace en de hoofdrace dan als vierde te starten?’ Misschien houdt een coureur aan dat laatste scenario wel meer punten over. Zo wordt het veel tactischer", aldus Ecclestone.