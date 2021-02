Horner: "De 'lessen' in ontwikkeling van 2020 zullen van belang zijn voor succes in 2021"

Waar het team begin van het jaar 2020 nog dacht dat ze erg sterk voor de dag zouden kunnen komen, bleek het voor Red Bull Racing weer het bekende liedje te zijn toen het seizoen eenmaal van start ging. Er lag gemiddeld een volle seconde tussen de snelste Mercedes en de Red Bull-bolide.

Later in het seizoen kwam Red Bull Racing steeds dichterbij. Dit is een trend wat het team uit Milton Keynes vaker heeft laten zien; de ontwikkelingssnelheid is ongeëvenaard. Christian Horner, echter, is van mening dat het team geleerd heeft van de ontwikkelingen in 2020, en dat dat van belang is hoe snel de 2021-wagen gaat zijn.

Grofweg 60% van de onderdelen zullen meegenomen worden naar het komende seizoen. "We hebben in de laatste zeven jaar gezien dat er één team totaal dominant is", aldus Horner. "En met de auto's die grotendeels hetzelfde blijven zou je verwachten dat Mercedes weer in een goede positie verkeert. Maar juist dankzij het feit dat de auto's het zelfde blijven hoop ik dat wij een langdurige poging kunnen doen op het kampioenschap", zo concludeert Horner.