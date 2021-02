Honda spreekt van bemoedigende resultaten op de testbank

Honda heeft voor 2021 een nieuwe krachtbron ontwikkeld, de voorlopig laatste aandrijflijn van hun makelij. De Japanse autofabrikant trekt zich namelijk na dit jaar terug uit de Formule 1, waarna Red Bull de motoren in eigen beheert neemt en zelf gaat onderhouden. Honda trekt nog één keer alle registers open, mede ingegeven door het besluit om te stoppen.

Technisch directeur Toyoharu Tanabe legt uit: "Voor de coronapandemie was het plan om dit jaar een nieuwe krachtbron te introduceren. Door de uitbraak van het virus hadden we besloten om dit uit te stellen tot 2022. Echter, na de beslissing van de directie van Honda in oktober 2020 om de Formule 1 na 2021 te verlaten, hebben we de plannen opnieuw tegen het licht gehouden en ervoor gekozen om de nieuwe motor toch dit jaar te brengen."

Er is een hoop veranderd aan de aandrijflijn, stelt Tanabe. "Het is lastig om specifieke details te geven over de aspecten waar we vooral aan hebben gewerkt. Om de kracht en betrouwbaarheid te verbeteren, hebben we modificaties doorgevoerd aan de interne verbrandingsmotor, turbine en het Energy Recovery System. Voor ons vierde jaar bij Scuderia AlphaTauri hebben we tevens de installatie en de verpakking van het geheel verbeterd."

De testresultaten zijn hoopgevend. "Op de testbank komen de cijfers overeen met wat we verwacht hadden. Het is afwachten hoe competitief we zullen zijn tijdens de werkelijke races", aldus Tanabe. Honda is in ieder geval vastberaden in stijl afscheid te nemen van de Formule 1. Tanabe: "We willen dit hoofdstuk mooi afsluiten en we hebben het gevoel dat we goed voorbereid zijn. Hoe het zich allemaal tot elkaar verhoudt, dat zal moeten blijken. Maar de voorbereiding is soepel verlopen."