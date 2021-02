Red Bull Racing trekt dinsdag het laken van de nieuwe RB16B

Red Bull Racing heeft eindelijk ook een presentatiedatum voor de nieuwe auto geprikt. De werkgever van Max Verstappen en Sergio Perez onthult de RB16B aanstaande dinsdag, 23 februari om precies te zijn. Dit zal net als bij zusterteam Scuderia AlphaTauri via een online presentatie geschieden.

Het is de bedoeling dat Red Bull Racing de RB16B komende week gelijk aan een shakedown onderwerpt door middel van een filmdag op het circuit van Silverstone. Na de aankondiging van de Oostenrijkse renstal ontbreekt alleen voor Haas F1 Team nog een datum voor de onthulling van de nieuwe wagen.

Een overzicht van de presentaties van de Formule 1-auto's voor 2021:

Oh to be 16 again... It's a date 😘 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/V2EkAN9luj