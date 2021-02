Acer verlengt sponsorovereenkomst met team van Alfa Romeo

Acer fungeert ook komend Formule 1-seizoen seizoen als partner en sponsor van Alfa Romeo Racing. Het bedrijf, gespecialiseerd in laptops en computerapparatuur, zal de renstal in 2021 voorzien van de nieuwste apparatuur voor de pitmuur en in de fabriek in Hinwil. Daarnaast starten Alfa Romeo en Acer een marketingcampagne met coureurs Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi als uithangbord.

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur: "Het doet ons deugd om onze relatie met Acer te verlengen. Ons werk samen in 2020 benadrukte de synergiën die er bestaan tussen de werelden van de autosport en van de informatietechnologie. Allebei zijn het competitieve omgevingen waarin de jacht op performance een constant doel vormt en waarin elke dag nieuwe mogelijkheden zich aandienen om verder te ontwikkelen. We verheugen ons op een succesvol seizoen samen met Acer."

Namens Acer laat vice-president Hajo Blingen weten: "We zijn verguld om ook in 2021 aan de zijde te staan van een van de meest prestigieuze teams uit de Formule 1-geschiedenis, bovendien met iconische rijders aan boord van de auto's. Bij Acer verleggen we niet alleen de grenzen wat betreft technologische mogelijkheden, maar ook met onze digitale marketing door onze fans te bedienen van content en verhalen waar ze meer bij betrokken raken."