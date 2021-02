Voorstadje van Madrid koestert ambities voor bouw F1-circuit

Ayuntamiento de Morata de Tajuna, een plaatsje iets ten zuidoosten van de Spaanse hoofdstad Madrid, wil een Formule 1-waardig circuit laten bouwen. De lokale overheid heeft de plannen voor de komst van een multifunctionele baan inmiddels reeds goedgekeurd. Hiermee hoopt Morata de Tajuna, dat 12 miljoen euro bijdraagt aan de realisatie, op termijn een gooi te kunnen doen naar de organisatie van Formule 1- en MotoGP-races.

De te bouwen baan komt op braakliggend terrein nabij het 8.000 inwoners tellende plaatsje en moet 4,5 kilometer lang worden. Het Circuito de Morata zou plaats moeten bieden aan zo'n 80.000 fans. Ook staan er een hotel, een museum en een kartbaan in de bouwplannen. In de video van de gemeente is te zien dat het gebied licht glooit, in het ontwerp zit ook een bocht die valt te omschrijven als een omgekeerde versie van de beroemde bocht 8 op Istanbul Park.

"Het idee is om het circuit 280 dagen per jaar in gebruik te nemen, niet alleen voor auto- en motorsportevenementen maar ook bijvoorbeeld concerten in de zomer”, aldus Angel Sanchez, de burgemeester van Morata de Tajuna in Spaanse media. Hij verwacht weinig problemen met de benodigde vergunningen. "Ik denk niet dat het heel moeilijk zal zijn om alles rond te krijgen, het circuit komt op een braakliggend terrein te liggen, daar gebeurt verder niets."

Het is een nieuwe poging van Madrid om de Formule 1 af te snoepen van Barcelona. Het verouderde circuit van Jarama biedt geen uitzicht op een eventuele Grand Prix en heeft weinig perspectief. Om het jaarlijkse Formule 1-evenement weg te kapen bij Barcelona heeft Madrid dan ook een gloednieuwe baan nodig. Met Morata de Tajuna heeft de Spaanse hoofdstad in ieder geval weer een mogelijke ijzer in het vuur. Het circuit moet over vijf jaar gereed zijn.