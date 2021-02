Het Circuit de Catalunya nabij Barcelona heeft bocht 10 gewijzigd. Niet langer slaat de bocht na een kort recht stuk haaks linksaf, maar zit er een meer vloeiende lijn naar links in. Het resultaat is een bocht die het midden houdt tussen de hairpin die sinds 2004 in gebruik is en de vloeiende bocht linksaf die voor 2004 onderdeel uitmaakte van de lay-out. Hoe dat er precies uit ziet? Het Circuit de Catalunya deelde deze onboard-beelden van de vernieuwde bocht 10:

Get onboard and discover the new Turn 10! 😉 pic.twitter.com/03fxbFWmiE — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) February 17, 2021