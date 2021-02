Pedro de la Rosa verwacht fitte Fernando Alonso in Bahrein

Ondanks het ondergaan van een operatie voor een gebroken bovenkaak en het laten verwijderen van tanden, zou het Fernando Alonso moeten lukken om om volgende maand in Bahrein te testen en te racen. De Spanjaard zei in het ziekenhuis: "Ik ben oké en kijk ernaar uit om 2021 van start te laten gaan."

En het team van Renault zei in een verklaring: "Vooruitkijkend, zal hij na een paar dagen volledige rust in staat zijn om de training geleidelijk te hervatten. We verwachten dat hij volledig operationeel is om zich voor te bereiden op het seizoen."

Alonso's voormalige McLaren en Ferrari-teamgenoot Pedro de la Rosa is het ermee eens dat de tweevoudig wereldkampioen tijd zal hebben om te herstellen voor Bahrein.

"Fernando maakt het goed en er is nog een hele maand te gaan, er is tijd voor hem om te herstellen en deel te nemen aan de testsessie", vertelde de la Rosa aan Marca. “Natuurlijk zit de helm goed om de kaak en op de rechte stukken moet de coureur zware belastingen weerstaan, maar het is bemoedigend dat het alleen de kaak en enkele tanden zijn."

"Dat betekent dat herstel niet lang zal duren, hoewel het Fernando zal raken omdat hij momenteel niet kan trainen", voegde hij eraan toe.

Deze week weer in training

Kaakchirurgie-specialist Juan Rey Biel vertelde dezelfde krant dat Alonso momenteel antibiotica zal gebruiken, maar over twee weken weer zou kunnen trainen.

De Spaanse journalist Carlos Miguel meldde: "Alonso is van plan over vijf of zes dagen weer te gaan trainen. Hij is in een goed humeur, praat met vrienden en reageert op berichten vanuit het ziekenhuis. Hij heeft een aantal vermoeiende dagen voor de boeg, maar de bovenkaak geneest sneller dan de onderkaak,"

Een andere kaakchirurg, dr. Julio Acero, vertelde de Spaanse krant Cadena Cope: "Zodra het bot weer op zijn plaats is gebracht, zal het herstel vrij snel plaatsvinden. Binnen vijf of zes dagen kan hij weer sporten. Over vier weken was de breuk al te genezen."