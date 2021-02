Voorbereiding Mick Schumacher geraakt door Coronavirus

Formule 1-debutant Mick Schumacher heeft toegegeven dat zijn voorbereiding voor de koningsklasse der autosport is geraakt door het coronavirus. Zo meldt de zoon van legende Michael Schumacher tegenover Sky Sports Deutschland.

"Door de hele COVID-situatie kan ik niet veel meer doen dan trainen", zo vertelt Schumacher. "Op een fysiek vlak voel ik me wel erg goed - ik ben ervan overtuigd dat ik er klaar voor ben. Helaas ben ik nog niet in staat geweest om naar Engeland te reizen om het team te ontmoeten, dit zou normaal gesproken meerdere malen per jaar zijn", zo vertelt Schumacher verder. "Ik hoop echt dat daar een mogelijkheid voor zal zijn ergens in de komende dagen."

"Het is belangrijk dat we open blijven qua communicatie. We moeten ervoor zorgen dat alle onderdelen samen komen en dat de voorbereiding loopt zoals het zou moeten."

Hoe dan ook, Haas is nog niet in staat geweest om hun nieuwe wagen te starten voor de eerste keer; monteurs van Ferrari moeten nog steeds naar de fabriek van Haas zodra de restricties dit toestaan.

Ook tijd in de simulator van Ferrari is niet in overvloed. "Het is lastig voor ons om naar Italië te gaan, maar het is wel makkelijker vergeleken met Engeland. De simulator daar wordt voornamelijk gebruikt door de Ferrari-coureurs - het komt er op neer dat ik de resterende dagen krijg."

Schumacher zal op 28 maart deelnemen aan zijn eerste grand prix in Bahrein, maar daarvoor zal hij nog meedoen aan de wintertests, die twee weken daarvoor op het zelfde circuit gebeuren.