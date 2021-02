Nieuwe reglementen voor 2022 kunnen Adrian Newey niet bekoren

Over iets meer dan twaalf maanden is het zover, dan presenteren de Formule 1-teams hun eerste bolides onder de nieuwe reglementen. Nu de ingrijpende regelwijzigingen naderen, vindt Adrian Newey het tijd om zich uit te spreken over de revolutie. Het verdict? De technisch directeur van Red Bull Racing is alles behalve te spreken over de nieuwe reglementen.

Newey omschrijft in het blad Formule 1 de nieuwe regels als een gemiste kans. "Ik vind het gewoon zonde. Als je dan met compleet nieuwe reglementen op de proppen komt, zorg dan dat het de juiste reglementen zijn. En daar is in dit geval geen sprake van. Het is niet zo dat ik niet tegen verandering kan of dat ik niet van vooruitgang hou. Dit is in mijn ogen gewoon geen goed reglement."

De Brit zegt er niet bij wat hem precies niet bevalt aan de nieuwe reglementen en wat hij graag anders had gezien. In 2022 introduceert de Formule 1 nieuwe auto's, waarmee het makkelijker moet zijn elkaar in te volgen en dus ook in te halen. Dat moet bewerkstelligd worden door simpelere aerodynamica, en minder technische vrijheid. En waarschijnlijk is dat laatste hetgeen dat Newey dwars zit.

Hij mist de uitdaging in de nieuwe reglementen. Op de vraag of hij nog wel genoeg aanleiding ziet om door te gaan in de Formule 1, antwoordde Newey: "Ja, al moet ik toegeven dat ik nog wel iets moet vinden om deze regels spannend voor mezelf te maken."