Alpine hoopt in 2022 vaak op het podium te staan

Het nieuwe Alpine-team moet in het 2022-seizoen regelmatig op het podium verschijnen. In 2021 wil het team ook al stappen zetten.

Dat is het doel van de nieuwe Renault-CEO Luca de Meo, die besloot om de naam Renault uit de koningsklasse van de autosport te laten vallen en in plaats daarvan het luxe merk Alpine te promoten als een merk waarvan hij zegt dat het "een mix is van een mini-Ferrari en een mini-Tesla".

De hoop wordt bescheiden gehouden voor 2021. Fernando Alonso keert terug naar het team waarmee hij kampioen werd. In Enstone moet de Spanjaard samen met Esteban Ocon het team op sleeptouw nemen, de Spaanse coureur is ook aanwezig op de grid in 2022 - wanneer de Meo's verwachtingen hoger zijn. "Uiterlijk vanaf 2022 moeten we zo vaak mogelijk op televisie en in de kranten worden gezien met regelmatige podiumplaatsen en een of twee overwinningen", zei de Meo tegen Frankfurter Allgemeine Zeitung.