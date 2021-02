McLaren zelfverzekerd over dichten gat naar Mercedes

McLaren-teambaas Andreas Seidl is zelfverzekerd over het feit dat het gat naar Mercedes gedicht kan worden. Wel waarschuwt hij dat die stap niet in één keer gezet kan worden.

McLaren is momenteel bezig aan een gigantische terugslag. Waar het team in 2019 serieuze stappen maakte om vooraan in het middenveld mee te doen is het team uit Woking in 2020 als Best of the Rest gefinisht op P3 in het klassement. In het begin van het turbohybride-tijdperk had McLaren vaak erg veel moeite om snelheid te vinden, zeker toen de Honda-krachtbron uiterst niet-competitief was.

Andreas Seidl heeft als uiteindelijke doel dat McLaren weer bovenaan de ranglijsten komt te staan, en is van plan dezelfde prestaties te laten zien als het team waarvan zij vanaf 2021 krachtbronnen van zullen gebruiken.

"Ik denk wel dat we realistisch moeten zijn, ondanks het feit dat we vorig jaar als derde zijn geëindigd", aldus Seidl. "Ik denk dat we precies weten waar we staan - er is nog steeds een groot gat naar de auto's voor ons, met name naar de Mercedessen. Dat is ook niet iets wat we in één jaar kunnen dichten. We hebben ook binnen het team als organisatie en binnen de infrastructuur nog een hoop te winnen - dat moeten we niet vergeten."

"Maar dan nog, we hebben een zeer duidelijk plan hoe we dit gat willen dichten en ik ben er verzekerd van dat - als wij alle benodigde stappen op tijd en juist kunnen uitvoeren - wij dat gat binnen een aantal jaar kunnen dichten", zo concludeert de McLaren-teambaas.