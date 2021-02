Pierre Gasly doneert Imola-helm aan Ayrton Senna Foundation

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly heeft zijn speciale Imola-helm gedoneerd aan het goede doel opgezet door de familie van Ayrton Senna. De jonge Fransman had zijn 'gewone' helm aangepast met elementen die terugkwamen in Ayrton Senna zijn eigen race-helm.

Coureurs morgen voor een gelimiteerd aantal keren per jaar het ontwerp van hun helm aanpassen. Zo zien we bijvoorbeeld vaak dat coureurs voor nachtraces een glinsterend effect toepassen bovenop hun helm, maar steeds vaker zien we ook dat coureurs een boodschap van eerbetoon voor laten komen op hun race-helm.

"Het was duidelijk voor mij dat ik deze speciale helm voor hem moest doen, want ik was altijd een erg groot fan van Ayrton, zo vertelt Gasly. "Hij is één van mijn idolen, dus het was logisch voor mij om een speciale helm hier te doen."

Imola werd na 2006 van de Formule 1-kalender geschrapt, en zou pas in 2020 - toen het circuit hals over kop gebruikt moest worden vanwege het coronavirus - weer voorkomen in een Formule 1-seizoen.

Op symbolische wijze deed Pierre Gasly het tijdens dat Grand Prix-weekend erg goed. De Fransman kwalificeerde op de tweede startrij, binnen schootafstand van Max Verstappen. Helaas kon Pierre de race niet uitrijden, aangezien er gedurende race een voortdurend probleem aanhield in zijn auto.

"Het is nooit leuk om een race niet te kunnen afmaken", zo vertelt Gasly. "Vooral omdat dit onze thuisrace is en er een top vijf-finish op de tafel lag."