Ricciardo onder de indruk van McLaren-fabriek: "Lijkt wel NASA"

Het McLaren Technology Centre heeft een overweldigende eerste indruk achtergelaten op de nieuwe McLaren-coureur Daniel Ricciardo. De Australiër vergeleek de fabriek van zijn nieuwe werkgever in Woking met een ruimtestation. "Nu ik hier ben, voelt het pas echt. Het is geweldig, het lijkt wel NASA", verwees hij naar de instantie verantwoordelijk voor het Amerikaanse ruimtevaartprogramma.

Ricciardo kreeg deze week een rondleiding door de fabriek en verrichte een seatfitting in de cockpit van de nieuwe MCL35M. "Zelfs vandaag de dag ziet het er nog fantastisch uit. Ik kan me niet voorstellen hoe het geweest moet zijn om hier rond te lopen toen het net gebouwd was", stamelde hij over het in 2001 geopende McLaren Technology Centre.

Tijdens de rondleiding kwam Ricciardo een van zijn favoriete Formule 1-auto's aller tijden tegen; de McLaren MP4-4 uit 1988, een van de pronkstukken van McLaren. De Britse renstal won dat jaar vijftien van de zestien races, plus de wereldtitel met Ayrton Senna. "Behoorlijk ontzagwekkend", zei Ricciardo terwijl hij zijn blikken over de in de Marlboro-kleuren wit en rood gespoten bolide liet gaan.