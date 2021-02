Nikita Mazepin beboet voor negeren van een rood stoplicht

Haas F1 Team-debutant Nikita Mazepin weet wederom om de verkeerde redenen de schijnwerpers op zich gericht. Racefans.net bericht dat de 21-jarige Rus een boete opgelegd heeft gekregen voor het negeren van een rood stoplicht. Hij moet 274 pond, de gerechtelijke kosten en een slachtoffertoeslag betalen, oordeelde de rechtbank.

Mazepin reed 1,7 seconde nadat het stoplicht op rood sprong door op een kruispunt in Bracknell. Het voorval speelde zich al op 24 juni 2020 af, maar de rechter heeft nu pas uitspraak gedaan. Het is niet de eerste keer dat Mazepin in opspraak komt. De jonge Rus riep eind vorig jaar al de nodige hoon en woede over zich af met een video waarin hij een vrouw betastte.

Ook op de baan heeft hij al het een en ander op zijn kerfstok. Mazepin ontving vorig jaar in de Formule 2 maar liefst elf strafpunten op zijn superlicentie en was één strafpunt verwijderd van een schorsing. Hij eindigde uiteindelijk als vijfde in het kampioenschap en dat volstond voor promotie naar Haas F1 Team, waar hij debuteert naast een andere rookie in de persoon van Mick Schumacher.