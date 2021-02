Scuderia Alpha Tauri onthult de nieuwe AT02 op 19 februari

Scuderia Alpha Tauri is het volgende team dat de datum voor de presentatie van de auto voor het seizoen 2021 heeft prijsgegeven. Het opleidingsteam van Red Bull onthult de nieuwe AT02 op 19 februari. Daarmee is Alpha Tauri vooralsnog tweede in het rijtje presentaties.

Van de vier teams die een datum geprikt hebben, is McLaren met 15 februari er op dit moment het vroegst bij. Een week later, op 22 februari, staat de presentatie van Alfa Romeo gepland. Wereldkampioen Mercedes betracht het meeste geduld met een onthulling op 2 maart.

Het wordt voor Alpha Tauri het tweede jaar onder de vlag van het kledingmerk van Red Bull. Voor 2020 ging de renstal nog door het leven als Scuderia Toro Rosso. Komend seizoen bestaat de line-up van Alpha Tauri uit eenmalig Grand Prix-winnaar Pierre Gasly en nieuwkomer Yuki Tsunoda.