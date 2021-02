Ralf Schumacher: "Contractsituatie Lewis Hamilton is gênant"

Oud Formule 1-coureur Ralf Schumacher heeft geen goed woord over voor het feit dat regerend wereldkampioen Lewis Hamilton nog altijd geen contract heeft voor 2021. De onderhandelingen tussen de Brit en Mercedes over een nieuwe verbintenis verlopen ogenschijnlijk moeizaam.

Het zorgt voor allerlei geruchten en speculatie over eisen, voorwaarden en mogelijke vervangers. De 45-jarige Ralf Schumacher weet niet waarom het zo lang duurt. "Je hoort dan altijd gelijk dat het om geld gaat, maar ik hoop dat daar in dit geval geen sprake van is", vertelde hij aan Sky Deutschland.

De Duitser vindt het wel beschamend allemaal. "Er moet één ding duidelijk zijn; de Formule 1 is groter dan een individu. Het is februari en de belangrijkste man in de sport - de zevenvoudig kampioen - heeft nog niks getekend voor het komende seizoen. Dat vind ik spijtig en eerlijk gezegd ook een beetje gênant. Lewis moet niet vergeten dat hij een enorm risico neemt."