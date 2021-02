Zak Brown: "Nieuwe reglementen spelen McLaren in de kaart"

De ingrijpende reglementswijzigingen die de Formule 1 na dit seizoen doorvoert vormen een kolfje naar de hand van McLaren. Daar is McLaren-baas Zak Brown in ieder geval van overtuigd. Dit jaar is al een budgetlimiet van kracht, de Formule 1 werkt aan een nieuwe bestuursstructuur en in 2022 omarmt de sport eindelijk - een jaar later dan gepland - nieuwe technische en aerodynamische regels.

Al die veranderingen passen perfect in het straatje van McLaren, beweert Brown tegenover Autosport. "De nieuwe reglementen spelen ons echt in de kaart. Neem bijvoorbeeld het budgetplafond. Wij hebben onze begroting iets naar beneden bij moeten stellen, maar dat is niets in vergelijking met wat Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari hebben moeten doen."

"De nieuwe vorm van besturen is beter. De Formule 1 en de internationale autosportbond FIA krijgen meer macht, want met het politieke gedoe bij de teams kregen we weinig tot niets gedaan. De herverdeling van de inkomsten maakt voor ons geen groot verschil, maar zorgt wel voor een competitievere sport. We hebben nu weer de mogelijkheid om een groot team te worden, dankzij het budgetlimiet, al dienen we ook over onze schouder naar achteren te kijken omdat de concurrentie toeneemt."

"Al met al vergroten deze veranderingen onze kansen om de teams voor ons te vangen, maar we moeten ook opletten dat we zelf niet gevangen worden door een team dat achter ons stond", besluit Brown.