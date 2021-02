'Nieuwe werkomgeving precies waar Sebastian Vettel aan toe was'

Sebastian Vettel rijdt komend seizoen niet in het rood van Ferrari, maar in het groen van Aston Martin - al zijn de livery's voor 2021 nog niet definitief bekend. De Duitser verruilde deze winter de Scuderia voor een avontuur bij de renstal van zakenman Lawrence Stroll. De viervoudig wereldkampioen heeft daar goed aan gedaan, denkt Mercedes-teambaas Toto Wolff.

"Als Sebastian ergens aan toe was, dan was het wel aan een nieuwe werkomgeving", stelt Wolff in gesprek met het Duitse RTL. "Als je bij een team in een negatieve spiraal terechtkomt, moet je namelijk iets veranderen. Dat heeft hij gedaan, en nu zit hij dus in een andere positie. Bij Ferrari was de situatie om hem heen aan het verslechteren."

Vettel kwam van 2015 tot en met 2020 uit voor Ferrari, maar de in Maranello zo begeerde wereldtitel kwam er niet. De afgelopen seizoenen moest hij zelfs zijn meerdere erkennen in Charles Leclerc. De overstap naar Aston Martin zal hem goed doen, denkt Wolff. "Om eerder genoemde redenen verwacht ik nu ook veel meer van Vettel. Ik hoop dat hij goed uit de startblokken komt met Aston Martin."