Veel Formule 1-fans wachten met smacht op het derde seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive. In de serie werpt de kijker een mooie blik achter de schermen in de koningsklasse van de autosport en de eerste twee seizoenen waren een doorslaand succes. Voor het derde seizoen kregen de makers wel met de nodige uitdagingen te maken, niet in de laatste plaats de uitbraak van het coronavirus. Hoe ze daarmee omgingen en wat de fans allemaal nog meer te wachten staat? Formule 1-journalist Will Buxton beantwoordt in onderstaande video allerlei vragen over het nieuwe seizoen van Drive to Survive.