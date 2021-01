Fernando Alonso noemt V10-tijdperk de hoogtijdagen van F1

Het V10-tijdperk eerder deze eeuw vormde wat Fernando Alonso betreft de hoogtijdagen in de geschiedenis van de Formule 1. Alles klopte in die periode, verkondigde de Spanjaard in de WTF1-podcast. Halverwege het eerste decennium van deze eeuw, toen was de Formule 1 op zijn best. Toevallig ook de periode waarin Alonso zijn enige twee wereldtitels veroverde.

Komend seizoen is hij na twee jaar afwezigheid weer te bewonderen in de Formule 1, namens Alpine F1 Team. Alonso over wat in zijn ogen de hoogtijdagen van de Formule 1 waren: "Ik heb het geluk gehad de beste periode van de Formule 1 meegemaakt te mogen hebben. De V10-motoren, alle grote autofabrikanten waren van de partij. Toyota, Honda, BMW, Ferrari, allemaal op hetzelfde moment in de Formule 1, met geweldige sponsors en fantastische races."

Alonso kroop in het voorprogramma van de Grand Prix van Abu Dhabi in december in de Renault waarmee hij in 2005 kampioen werd. Het geluid van de V10-motor bezorgde menigeen kippenvel en ook de schoonheid van de wagen oogstte bewondering, maar zijn rondetijden waren wel seconden langzamer dan de huidige bolides. Desalniettemin verkiest de Spanjaard de auto's van vijftien jaar geleden boven de wagens van nu. Snelheid zegt dus niet alles.