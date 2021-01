'Ferrari poetst achterstand van 50 pk weg met nieuwe motor'

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko verwacht dat Ferrari komend seizoen weer een rol van betekenis zal spelen in de Formule 1. Vorig jaar kwam de Scuderia nauwelijks in het stuk voor. Met name op motorisch vlak liet de Italiaanse renstal veel liggen, maar als de voortekenen niet bedriegen kan Ferrari in 2021 weer een significante sprong voorwaarts maken.

Althans, dat is de inschatting die Marko nu maakt. De Oostenrijker vertelde aan het Duitse RTL: "Ik heb gehoord dat Ferrari significante progressie heeft geboekt met hun motor. Ze zullen zich herstellen van het teleurstellende voorbije seizoen en de achterstand van 50 pk wegpoetsen met hun nieuwe krachtbron. Ze hebben nu nieuwe motivatie."

Dit betekent overigens niet dat Marko nu beducht is voor Ferrari. Red Bull Racing heeft het vizier op Mercedes gericht en kijkt niet naar achteren. De Oostenrijkse renstal trok Sergio Perez als nieuwe teamgenoot voor Max Verstappen aan om meer een vuist te kunnen maken en de eerste signalen over de nieuwe Honda-krachtbron zijn ook positief.

Marko vervolgt: "We ontvangen zeer positieve data van Honda over hun verbeterde performance en het chassis is deze winter weer verder ontwikkeld en geoptimaliseerd. We hebben nu ook een rijder die dichter in de buurt van Max moet kunnen komen, zodat we niet meer als eenmansteam opereren. We hebben er alles aan gedaan om onze zwakke plekken te elimineren."