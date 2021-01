Sainz van plan 'speciale' band met Norris te repliceren bij Ferrari

Carlos Sainz zal aankomend seizoen rijden voor Scuderia Ferrari. Na twee seizoenen voor McLaren te hebben gereden, zal de jonge Spanjaard de overstap maken naar the prancing horse. Sainz hoopt bij Ferrari een zelfde "speciale band" te kunnen opbouwen met zijn teamgenoot zoals hem dat eerder lukte met Lando Norris.

Carlos Sainz en Lando Norris hebben samen een goede partnerschap gekend, zowel op de baan als daarbuiten. Naast het feit dat ze afgelopen seizoen McLaren naar P3 in het kampioenschap hebben gebracht - hun beste resultaat sinds 2013 - waren zij ook daadwerkelijk vrienden buiten de baan.

Sainz heeft intussen wel toegegeven dat het moeilijk was om een goede relatie buiten te baan te hebben aangezien de twee felle competitie kenden. Echter, hij geeft ook toe dat dit heeft geleid tot een grotere mate van openheid binnen het team, en hoopt dit te kunnen herhalen bij het team van Ferrari.

"Het is soms best lastig, want hij (Norris) is erg snel, maar aan de andere kant ook heel easy going, dus je moet dat van elkaar kunnen scheiden", zo vertelt Sainz aan Autosport.com.

"Maar het is ook leuk om na de race iemand te kunnen zien die heel vrolijk is of juist heel teleurgesteld is - bijvoorbeeld na een race of kwalificatie - omdat je hem hebt verslagen of juist andersom, maar nog steeds een open mind heeft en niks probeert te verbergen."

"Je moet oprecht zijn tegen zijn teamgenoot; hem de hand kunnen durven te schudden wanneer hij je verslagen heeft en vice-versa", zo vertelt Sainz verder. "Het is iets dat ik beschouw als een speciale band, en dat is zeker iets dat ik in de toekomst in stand wil houden met volgende teamgenoten. Het zorgt ervoor dat de werkomgeving van iedereen een stuk minder onder druk komt te staan, en zal op korte en lange termijn ervoor zorgen dat het team sneller vooruit wordt gebracht."

"Mijn band met Charles is eigenlijk al best goed - ik verwacht goed met hem te kunnen opschieten in de toekomst", zo concludeert de Spanjaard.

Zullen de twee heren bij Ferrari het netjes kunnen houden op de baan? Of gaan er in 2021 veel Ferrari-brokstukken rondvliegen?