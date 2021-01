LIVE: Max Verstappen in actie tijdens de 24 uur van Daytona

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen zal weer in actie komen tijdens de 24 uur van Daytona. De coureur doet dan wel mee aan de online versie.

De Nederlander komt om 14:00 in actie met zijn sim-team Redline. Zijn team heeft de beschikking over zes bolides. Max Verstappen zal in een van die bolides samen rijden met Dani Juncadella.

Volgende week is de echte 24 uur van Daytona. Hier zullen ook Nederlanders aan mee doen. Het Racing Team Nederland zal ook aanwezig zijn evenals Rinus VeeKay die voor het DragonSpeed team in actie zal komen.