Nikita Mazepin: "De hele wereld haat Russische coureurs"

Russische coureurs die deelnemen aan de Formule 1 hebben het moeilijker dan anderen. Nikita Mazepin zegt dat ze kritiek krijgen die hatelijk is. Mazepin moet nog deelnemen aan zijn eerste Grand Prix van de Formule 1, maar hij bevond zich al in het middelpunt van controverse.

De Haas-coureur van 2021 werd afgemaakt op sociale media toen hij werd gefilmd terwijl hij een vrouw betastte, een video die op zijn eigen sociale media-account werd gepost. De video werd snel verwijderd en hij verontschuldigde zich voor zijn daden om later de verontschuldiging weer te verwijderen.

Het was niet de eerste keer dat iets wat hij had gedaan de krantenkoppen haalde: de coureur werd in 2016 uitgesloten van een Europese Formule 3-race omdat hij Callum Ilott een klap had gegeven. Hij eindigde zijn laatste Formule 2-campagne vorig jaar met 11 strafpunten, één verwijderd van een automatisch raceverbod.

Hoort bij het leven

Mazepin gelooft dat de kritiek komt omdat hij Russisch is. Tegenover het Russische TV-programma Match TV zei hij: "Er zijn bepaalde redenen die niets te maken hebben met de wereld van snelheid, waarvoor ik anders word behandeld. Ik ben kritiek gewend en heb er geen problemen mee."

“Andere Russische coureurs, allemaal van het hoogste niveau, professionals in alle situaties, hebben kritiek gehoord die niet verdiend was. Maar zo is het leven. Dat Russen anders worden behandeld, verbaast me niet.

Hij voegde eraan toe: "Alle Russische coureurs krijgen deze kritiek, deze haat. Ben ik hierop voorbereid? Het maakt deel uit van het leven. Als je wilt vluchten, moet je dat soort dingen onder ogen zien."