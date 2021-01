Ferrari stuurt meer engineers naar Haas om te voldoen aan budgetlimiet

Met de introductie van het budgetplafond in zicht, worstelen veel teams nog steeds om aan de nieuwe eisen te voldoen. Dit geldt ook voor Ferrari, dat meer technici naar klantenteam Haas heeft gestuurd in een poging onder de nieuw geïntroduceerde financiële limiet te blijven. Niet alleen senior Ferrari-figuur Simone Resta zal de overstap maken naar Haas, zoals Mattia Binotto in een gesprek met F1.com heeft toegegeven, verschillende technici zullen vanaf 2021 een handje helpen bij het klantenteam van Ferrari.

Dit met als doel nieuwe synergieën creëren met de klantenteams, stelt Binotto. Hij vervolgt: "Je hebt onlangs gezien dat een technisch senior als Simone Resta een zeer belangrijke rol binnen de Haas-organisatie heeft gekregen. Hij is niet de enige die naar de Haas-organisatie zal verhuizen. Een paar andere technici zullen verhuizen, waardoor onze organisatie kleiner wordt, wat nodig is voor de budgetlimiet, maar op de een of andere manier de organisatie van onze klanten en ik zou zeggen partnerteams versterken."

Binotto benadrukt echter ook meteen dat ondanks het feit dat Ferrari en Haas al enige tijd vriendschappelijke banden aanknopen, de zet van de technici ook betekent dat ze niet langer betrokken zijn bij Ferrari. Binotto legt uit: "Die personen zullen in Maranello zijn in een volledig apart gebouw van Ferrari, dus ze zullen geen toegang hebben tot het Ferrari-gebouw. ​​Het is apart en ze blijven in de omgeving. Haas is een volledig gebouw, een onafhankelijk team vergeleken met Ferrari. Het is geen juniorenteam en we wisselen geen informatie uit die verder gaat dan mogelijk is volgens de voorschriften, dus het is een totaal andere organisatie die onafhankelijk is van Ferrari."

Tot slot zei Binotto: "Als ik mijn organisatie moet verkleinen, ben ik zeker blij te weten dat die jongens zich bij Haas voegen en hun team versterken in plaats van gewoon op de markt te zijn of beschikbaar te zijn voor welke andere teams dan ook."