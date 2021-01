Nürburgring nog niet benaderd voor een Grand Prix in 2021

De Formule 1 heeft nog geen contact gezocht met de Nürburgring om de mogelijkheden voor een Grand Prix in 2021 te verkennen. Het Duitse circuits is een mogelijk alternatief voor races die komend seizoen niet door kunnen gaan en is bereid weer een evenement te organiseren. De bal ligt bij de Formule 1, de Nürburgring wacht rustig af.

Vorig jaar was het circuit in de Duitse Eifel een van de uitverkoren banen die de kalender mochten opvullen. Dat zou dit jaar weer kunnen, getuige de verschuivingen die al hebben plaatsgevonden. De Australische Grand Prix is verplaatst naar november en de Chinese Grand Prix is op de reservelijst gezet. Wie weet wat er allemaal nog meer gaat gebeuren.

De Nürburgring is bereid om weer in te springen, mocht het nodig zijn. Een woordvoerder van het circuit verklaarde aan F1-Insider.com: "We zijn beschikbaar en staan open voor hernieuwde gesprekken met de Formule 1. Alle details kunnen we pas openbaren zodra eventuele onderhandelingen zijn afgerond."

"Wij hebben de besprekingen van vorig jaar als zeer plezierig ervaren en we hebben aangetoond dat we op korte termijn een Grand Prix kunnen organiseren. Tot op heden hebben we niks gehoord van de Formule 1 en zijn we nog niet benaderd voor een race in 2021, maar wie weet komt dat nog. Verder kunnen we daar op dit moment niets over zeggen."