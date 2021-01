Vandaag vier jaar geleden: Valtteri Bottas tekent voor Mercedes

Op deze dag vier jaar geleden tekende Valtteri Bottas voor het team van Mercedes. Nico Rosberg was niet van plan zijn wereldtitel - die hij in het jaar daarvoor won - te verdedigen, en besloot cold turkey de sport te verlaten; Mercedes moest hals over kop op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor Lewis Hamilton.

De meningen zijn er over verdeeld hoe de Fin het bij het kampioenenteam heeft gedaan. De één zegt dat Bottas het prima doet, en dat hij regelmatig sneller dan Hamilton is. De ander is juist weer van mening dat de Fin véél meer races had moeten winnen dat hij tot nu toe gedaan heeft (9). Ter vergelijking: Sinds Bottas bij Mercedes rijdt heeft Max Verstappen evenveel overwinningen als Bottas, terwijl Max Verstappen in de tweede snelste (soms ook derde snelste) auto van het veld reed.

Hedendaags, echter, is de Fin de enige coureur die voor volgend seizoen voor Mercedes is bevestigd. De Fin vervult zijn rol binnen het team dan ook prima, of hij het er nou mee eens is of niet. Het is een coureur die vrijwel altijd goede punten scoort voor het team, en kan zijn trots inslikken als het team Lewis Hamilton er langs wil laten.