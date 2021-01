Schoonvader van Max Verstappen, Nelson Piquet, uit ziekenhuis na corona

Drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet heeft volgens berichten in de Braziliaanse media twee nachten in het ziekenhuis doorgebracht voordat hij weer naar huis kon nadat hij besmet is geraakt met het coronavirus. De schoonvader van Max Verstappen zou inmiddels weer thuis zijn en het goed maken.

De pandemie van het coronavirus blijft een wereldwijd effect hebben, en naast actieve coureurs Sergio Perez, Lance Stroll en Sir Lewis Hamilton die positief testten tijdens het seizoen 2020, evenals Williams-teambaas Simon Roberts, Pirelli F1-baas Mario Isola en Red Bull sportief directeur Jonathan Wheatley, hebben verschillende coureurs positief getest tijdens de winterstop.

McLaren's Lando Norris bevestigde dat hij begin januari positief testte op corona, terwijl Ferrari's Charles Leclerc meldde dat ook hij het virus had en zei dat zijn symptomen mild waren.

Helaas zijn het niet alleen de huidige coureurs die corona oplopen. Wereldkampioen Piquet (1981, 1983 en 1987) heeft dus volgens Braziliaanse media twee nachten in het ziekenhuis door moeten brengen. Volgens berichten waren er geen complicaties rond zijn toestand, met slechts milde symptomen bij de Braziliaan. Hoewel Piquet, aangezien hij al wat ouder is, in een van de risicogroepen valt. Hij werd na twee nachten in het ziekenhuis ontslagen.