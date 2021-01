Alpine F1 Team ambitieus: "Klim naar de top is reeds ingezet"

Het Formule 1-team van Alpine presenteerde zich vandaag aan de wereld. De Renault Group heeft besloten om van Alpine het vlaggenschip voor de autosportprogramma's te maken en zodoende het fabrieksteam om te dopen tot Alpine F1 Team. De Franse renstal onthulde een zwarte interim-livery en maakte de naam van de auto voor 2021 bekend. De wagen heet A521.

Voor komend seizoen beschikt Alpine F1 Team over Fernando Alonso en Esteban Ocon als coureurs. Achter de schermen staat nog het nodige te gebeuren, aangezien teambaas Cyril Abiteboul zijn post heeft verlaten. Directeur Marcin Budkowski wordt getipt om Abiteboul op te volgen, maar die eer kan ook weggelegd zijn voor Davide Brivio, die overkomt vanuit de MotoGP.

Hoe dan ook, Alpine F1 Team is ambitieus. Alpine-baas Laurent Rossi wil dat de renstal aanhaakt bij de top. "We hebben onze toewijding richting de Formule 1 hernieuwd en vangen het nieuwe tijdperk met de nieuwe reglementen in 2022 aan met het doel om uit te groeien tot vaste podiumklant. 2021 wordt een overgangsjaar voor ons, net als voor veel andere teams, maar de klim naar de top is reeds ingezet."