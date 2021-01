Australië aast voor 2022 gewoon weer op seizoensopener

De verplaatsing van de Australische Grand Prix naar november is eenmalig, als het aan de organisatie van het evenement ligt in ieder geval. De race op het circuit van Albert Park in Melbourne is traditioneel de opening van het Formule 1-seizoen. Vorig jaar kon de Grand Prix van Australië helemaal niet doorgaan, voor komend seizoen is het evenement acht maanden uitgesteld.

De voorkeur van de organisatie gaat echter uit naar de rol van seizoensopener. Voor 2022 en daarna mikken ze dan ook gewoon op een racedatum ergens in maart, als eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen. Martin Pakula, minister van Sport in de staat Victoria: "Deze verplaatsing naar november is niet iets blijvends. We zijn vastberaden om in 2022 weer onze traditionele plekje als opening van de jaargang in maart in te nemen."

Quarantaine

Een van de belangrijkste argumenten voor het uitstellen van de Grand Prix van Australië is de verplichte veertiendaagse quarantaine waar inkomende reizigers aan moeten voldoen. Daarop worden geen uitzonderingen gemaakt, ook niet voor de Formule 1. De Australian Open, het Grand Slam-tennistoernooi in Melbourne, gaat daarentegen wel door, zij het met een maand vertraging. Ook de tennissers en tennissters moeten aan de quarantaine voldoen.

Pakula legt uit waarom het met het tennis wel gelukt is en met de Formule 1 niet zou gaan lukken: "Voor de Formule 1 was het met hun grote organisatie en de logistiek en uitdagingen die hen wachten voor het nieuwe seizoen niet mogelijk om aan onze voorschriften te voldoen. In het tennis was men daartoe wel bereid, dat zijn toch allemaal individuele spelers. Ik accepteer dat de omstandigheden in de Formule 1 anders zijn. Als de tennissers en tennissters hier niet open voor hadden gestaan, hadden we waarschijnlijk hetzelfde moeten doen met de Australian Open."