Ferrari verleent rijders de vrijheid om met elkaar te duelleren

Het nieuwe rijdersduo van Ferrari, bestaande uit Carlos Sainz naast Charles Leclerc, mag bij aanvang van het nieuwe seizoen vrijuit tegen elkaar strijden. Teambaas Mattia Binotto vindt het helemaal geen probleem als zijn coureurs elkaar op de baan het leven zuur maken, zolang het maar binnen bepaalde grenzen blijft uiteraard. Sainz krijgt dezelfde status als Leclerc, op het circuit vechten ze dan maar uit wie de beste is.

Binotto verkondigde aan Sky Sports F1: "Sebastian Vettel is een geweldig persoon, een geweldige coureur en we hebben samen geweldige momenten beleefd, maar het was gewoon tijd voor verandering. We hebben nu een erg jonge line-up, de jongste Ferrari line-up sinds 1968, maar Charles en Carlos zijn erg sterk, zeer getalenteerd en ondanks hun jeugdige leeftijd beschikken ze ook al over de nodige ervaring. Dus ik ben heel blij met onze line-up."

"We hanteren geen hiërarchie voor onze coureurs, we hebben geen eerste en tweede rijder. Ze krijgen gelijke kansen, zeker aan de start van het seizoen. Daarbij mogen ze vrijuit duelleren, ik heb er alle vertrouwen in dat ze daar goed mee om zullen gaan. Het primaire doel is om als team zoveel mogelijk punten te scoren, dat betekent automatisch ook veel punten voor beide rijders. Naarmate het seizoen vordert kunnen we hiervan afwijken, afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt en wat de rijders individueel nog kunnen bereiken. Mogelijk kiezen we dan voor een andere strategie, maar aan het begin van het seizoen hebben ze de vrijheid om met en tegen elkaar te racen."

Lewis Hamilton

Heeft Binotto er geen spijt van dat hij geen poging heeft ondernomen om Lewis Hamilton naar Maranello te halen? Hamilton is de meest succesvolle coureur uit de geschiedenis van de Formule 1 en hij zou niet misstaan bij het meest succesvolle team uit de geschiedenis van de sport, ook al was de Scuderia in 2020 niet meer dan een middenmoter. Mede vanwege die matige vorm en het feit dat de line-up al rond is, is Hamilton nu geen optie meer. Maar had Ferrari niet eerder bij de Brit aan kunnen kloppen?

Binotto betreurt niet dat hij die optie niet verkend heeft. "We hebben geen spijt. We hebben onze keuzes gemaakt in de volle overtuiging dat dit de juiste keuzes waren. Daardoor beschikken we nu met Charles Leclerc ook over een fantastische coureur, iemand waar we als Ferrari zijnde veel in geïnvesteerd hebben. Charles heeft in mijn ogen enorm veel talent. Met de juiste auto kan hij Lewis Hamilton uitdagen, daar ben ik zeker van."