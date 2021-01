Verder uitstel voor nieuwe reglementen niet aan de orde

De Formule 1 koestert geen plannen om de ingrijpende reglementswijzigingen voor 2022 verder uit te stellen. Dat benadrukt een woordvoerder van de koningsklasse van de autosport tegenover Crash.net in een reactie op een verhaal dat Gazzetta dello Sport had gepubliceerd. De Italiaanse sportkrant beweerde dat uitstel van de nieuwe regels tot 2023 wel een optie was.

Het aanhoudende coronavirus en de financiële problemen die dit tot gevolg heeft zouden ten grondslag liggen aan het standpunt om de nieuwe reglementen nog een jaar later te introduceren. Eigenlijk hadden de nieuwe regels komend seizoen al van kracht moeten zijn, maar dat is al een jaar opgeschoven om de teams tegemoet te komen. Verder uitstel is echter niet aan de orde.

De Formule 1-woordvoerder laat aan Crash.net weten: "Elke suggestie dat we de reglementen voor 2022 zullen uitstellen is verkeerd en het is ook niet door ons besproken. De nieuwe regels zijn ontworpen om de competitie op de baan te verbeteren en onze fans meer close racing te bieden. In combinatie met nieuwe financiële reglementen zal de Formule 1 hier beter van worden en zodoende ook voor een gezonder en sterker business model voor de sport als geheel zorgen."