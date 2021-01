F1 ontkent geheim vaccinatieplan

De Formule 1 heeft ontkend dat de sport werkt aan een geheim plan om iedereen die naar een Grand Prix afreist te vaccineren voor het seizoen 2021 begint. Aangezien de kalender gisteren officieel al voor het eerst is gewijzigd en de verwachting is dat diverse andere races ook zullen worden uitgesteld, beweerde de Zwitserse krant Blick dat de leiding van de F1 zich bezig houdt met een plan om de verstoringen te minimaliseren met een wijdverbreid vaccinatieprogramma tegen corona.

"Ik kan bevestigen dat het bericht niet klopt en er is geen plan van de FIA of de Formule 1 om dit te doen", vertelde een woordvoerder aan de Duitse omroep N-TV.

Een andere race die begin 2021 op het spel staat is Monaco, waar een evenement zonder toeschouwers niet haalbaar is. Maar nog grotere vraagtekens hangen over de vraag of teams die gevestigd zijn in Engeland überhaupt kunnen reizen te midden van de stijgende uitbraak van de naar verluidt meer besmettelijke corona-variant, ook wel Britse corona genoemd.