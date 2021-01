Melbourne bejubelt uitstel Grand Prix: "De juiste beslissing"

De organisatie achter de Australische Grand Prix is blij met de nieuwe datum voor het evenement op het circuit van Albert Park in Melbourne. De race stond oorspronkelijk gepland als opening van het nieuwe seizoen op 21 maart, maar is verschoven naar 21 november.

Zodoende heeft men acht maanden extra de tijd om het coronavirus te beteugelen en de halve wereld over reizen weer enigszins normaal mogelijk te maken. De Formule 1 verschaft zich door de herzieningen aan de kalender voor 2021 tijd. In Australië is men al blij dat het om uitstel, en niet om afstel zoals vorig jaar, gaat.

Martin Pakula, minister van Sport in de staat Victoria, reageert opgetogen. "Dit is de enige juiste beslissing en we danken de Formule 1-leiding voor hun medewerking en het bedenken van een nieuw schema. De Australische Grand Prix is een geweldig evenement en wij zullen ervoor zorgen dat de race in november veilig en succesvol plaats zal vinden."

Paul Little, voorzitter van de Australian Grand Prix Corporation, voegt toe: "Met de op twee na laatste race van het seizoen hebben we de mogelijkheid om wellicht de ontknoping van de titelstrijd te aanschouwen, in de opmaat naar de zomer in Melbourne. We willen onze loyale fans en werknemers bedanken voor hun begrip in deze uitdagende tijden."