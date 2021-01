'Door Max Verstappen weet Red Bull niet hoe goed de auto is'

Max Verstappen heeft afgelopen seizoen meer uit de Red Bull Racing RB16 gehaald dan er eigenlijk in zat. De Nederlander beheerst het vermogen om de tekortkomingen van een auto dusdanig te camoufleren dat het zelfs voor zijn team lastig is om in te schatten hoe goed de wagen echt is. Misschien was het pakket van Red Bull en Honda in 2020 zelfs wel minder dan dat van Ferrari, zo stelt vader Jos Verstappen in gesprek met het blad Formule 1.

"Max was drie jaar geleden al rijp voor de titel", begint Jos Verstappen. "Weet je, Max rijdt altijd op 110 procent. Daardoor weten we eigenlijk niet hoe goed of slecht de auto is; misschien was onze auto wel slechter dan die van Ferrari… Kan zomaar, dat weet niemand. Het enige dat je kunt doen is Max vergelijken met zijn teamgenoot. En Alexander Albon was echt niet zo verkeerd in de karting en de lagere klassen, daar heeft hij het goed gedaan. Afgelopen seizoen had hij ten opzichte van Max best wel een groot probleem."

Lewis Hamilton

De wereldtitel ging in 2020 naar Lewis Hamilton. Het was alweer zijn zesde kampioenschap in de laatste zeven jaar. Hamilton profiteert optimaal van het overwicht dat Mercedes sinds de invoering van de hybride-motoren heeft. Ook bij de Brit komt zijn teamgenoot Valtteri Bottas er eigenlijk niet aan te pas. Jos Verstappen: "Het is hetzelfde als wat ik over Max zeg: hij is ontzettend sterk. Ook als je kijkt hoe hij het doet tegen zijn teamgenoot."

Hoe Max Verstappen en Lewis Hamilton zich tot elkaar verhouden is moeilijk in te schatten, aangezien ze met verschillende auto's rijden. De kans is klein dat het ooit gebeurt, maar Jos Verstappen zou een scenario met de twee in hetzelfde team wel zien zitten. "Als je het aan mij vraagt, dan weet ik zeker dat Max niet onder doet voor Hamilton. Laat ik het zo zeggen: Ik zou het niet erg vinden als Max naast Hamilton zou gaan rijden. Dan is het wel duidelijk, hè."

"Het allermooiste zou zijn als ze in dezelfde auto zouden rijden. Dan kun je echt vergelijken wie de beste is. Ik zou het alleen maar toejuichen, denk dat het dan een heel mooi seizoen zou worden. Volgens mij zit de hele wereld daarop te wachten."