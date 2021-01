'Ineos bereid om salaris voor Lewis Hamilton aan te vullen'

Het team van Mercedes heeft de geruchten dat Lewis Hamilton te gortige eisen stelt in de onderhandelingen voor een nieuw contract naar het rijk der fabelen verwezen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nog geen verbintenis voor 2021 en zou volgens de verhalen aandringen op een salaris van 40 miljoen euro exclusief allerlei bonussen voordat hij betekent.

Totale onzin, zo liet een woordvoerder van Mercedes weten. "Deze berichten zijn pure fictie. Er is geen enkele aanleiding om ons zorgen te maken over onze line-up voor 2021." De verwachting is inderdaad dat Hamilton gewoon blijft en ook komend seizoen een koppel vormt met Valtteri Bottas, alleen neemt het hele proces wel erg veel tijd in beslag.

Mogelijk biedt Ineos nu uitkomst. Het Britse chemiebedrijf is sinds kort mede-eigenaar van het team van Mercedes en zou bereid zijn het verschil tussen wat Daimler wil betalen en wat Hamilton wil verdienen te overbruggen, zo bericht Corriere della Sera. In ruil daarvoor moet de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 alleen opdraven in enkele reclamecampagnes van Ineos.