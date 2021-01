Max Verstappen vertrouwt meer op zijn intuïtie dan op data

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen hecht meer waarde aan zijn gevoel in de auto dan aan wat de cijfertjes op een scherm zeggen. Dat is een les die vader Jos Verstappen hem meegegeven heeft. De data die Max Verstappen gedurende een weekend samen met zijn team vergaart, is belangrijk voor de engineers. Maar uiteindelijk zit de Nederlander in de cockpit en weet alleen hij hoe iets aanvoelt.

Jos Verstappen heeft hem dan ook bijgebracht om meer op zijn eigen intuïtie te vertrouwen dan op data, verklaarde Max Verstappen tijdens een interview met oud Formule 1-coureur David Coulthard namens zijn persoonlijke sponsor CarNext.com. "Dat is waar je in de karting al op oefent. In de karts heb je natuurlijk niet te maken met vleugels en dat soort dingen, maar er zijn genoeg andere aspecten die je wel kunt afstellen", legt de tienvoudig Grand Prix-winnaar uit.

Max Verstappen vervolgt: "Dat is wat mijn vader me altijd geleerd heeft. Soms stuurde hij me de baan op en dan had hij iets veranderd aan de afstelling van de kart, zonder het te zeggen. Ik moest dan al rijdende voelen wat hij had gedaan. En dat is hoe je meer te weten komt over welk effecten nieuwe onderdelen op een auto kunnen hebben. Maar hij zei ook tegen me dat als ik niks voelde, ik ook niets moest zeggen. Ik mocht niet gaan lopen raden of liegen."

Laptop blijft dicht

Data speelt slechts een ondersteunende rol voor de engineers, aldus Max Verstappen. De Nederlander laat weten dat hij eigenlijk nauwelijks naar de cijfertjes kijkt. "Eerlijk waar, als ze me een nieuwe voorvleugel geven, heb ik de data niet nodig om te bevestigen of het een verbetering is. Ik ga de baan op en voel dan onderstuur of overstuur, meer grip halverwege de bocht of wat dan ook. Dan is de data er alleen om te bevestigen wat ik al over de boordradio heb aangegeven."

"Ik hoef mijn laptop niet aan te doen om te vertellen wat het nieuwe onderdeel voor invloed heeft gehad. Dat zou ook verkeerd zijn. Je hoeft niet naar de data te kijken om veranderingen aan de wagen door te voeren. Je praat met je engineer, zo doe ik het in ieder geval met Gianpiero (Lambiase, red.). Je kijkt niet samen naar elke bocht, iets werkt of iets werkt niet. Ik hoef mijn laptop het hele weekend niet te openen", aldus de Nederlander.