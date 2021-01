Vettel staat te popelen om Mercedes-motor aan de tand te voelen

Sebastian Vettel is razend benieuwd naar hoe de Mercedes-motor aanvoelt. De afgelopen jaren reed de Duitser met Ferrari steevast achter de 'zilverpijlen' aan, maar komend seizoen krijgt de viervoudig wereldkampioen de kans om zelf de befaamde krachtbron van de Duitse autofabrikant aan de tand te voelen. En dat is iets waar hij zich wel op verheugt, geeft Vettel tegenover F1-Insider.com toe.

In zijn carrière reed hij tot nu toe in door BMW, Renault en Ferrari aangedreven auto's. Voor 2021 ging Vettel in zee met Aston Martin, het vroegere Racing Point, dat dus acteert met Mercedes-motoren. Hij kan niet wachten om kennis te maken met de veelvuldig geroemde aandrijflijn van het Duitse merk. "Uiteraard ben ik reuze benieuwd hoe de Mercedes-motor aanvoelt", aldus Vettel.

Hij duikt verder blanco in zijn nieuwe avontuur. "Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging. Ik kan niet wachten om te beginnen bij Aston Martin. Ik zal veel nieuwe gezichten ontmoeten, maar ik ben optimistisch dat het goed zal uitpakken. Je moet open staan voor nieuwe dingen. Ik ga met nieuwe mensen samenwerken die hun eigen manier van werken hebben. Het zou onverstandig van mij zijn om te denken dat mijn manier de enige juiste manier is."

Vettel is van plan om de traditie om zijn bolides een (meisjes)naam te geven voort te zetten bij Aston Martin. "Ja, ik denk het wel. Ik heb al een naam in gedachten. Het zal sowieso een naam zijn die past bij Aston Martin."

Pure racers

Volgens zijn voorganger Sergio Perez komt Vettel in een gespreid bedje terecht. "Sebastian heeft absoluut de juiste beslissing genomen. Hij voegt zich bij een team dat bestaat uit pure racers. Daar zal hij van genieten en ik denk dat ze samen een leuk seizoen tegemoet gaan. Bovendien zullen ze succesvol zijn, want ik verwacht dat Aston Martin een van de sterkere teams in 2021 zal zijn. Sebastian krijgt een goede auto tot zijn beschikking", aldus de Mexicaan, die zelf naar Red Bull Racing verhuisde.