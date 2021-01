Lando Norris test positief op het coronavirus

McLaren-coureur Lando Norris heeft bekend gemaakt dat hij positief heeft getest op het coronavirus.



De klachten begonnen zaterdag bij Lando Norris. De coureur testte in het Formule 1-seizoen geen enkele keer positief, maar nu hij van zijn vakantie geniet, gaat hij de ziekenboeg in. In een verklaring is te lezen hoe de coureur zich momenteel voelt.

Zijn team openbaarde het vandaag ook. McLaren meldt namelijk op Twitter dat de jonge Engelsman zich meteen heeft laten testen na zijn klachten en dat hij besmet bleek. Daarop moet Norris nu veertien dagen in isolatie. Hij voelt zich volgens zijn team verder prima.

Norris reageerde ook op het nieuws. "Ik heb iedereen waar ik de laatste veertien dagen contact mee heb gehad op de hoogte gebracht en ben in quarantaine gegaan in mijn hotelkamer. Verder gaat het gewoon goed met me, maar ik wilde het jullie wel even laten weten. Pas goed op jullie zelf."