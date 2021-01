Gerucht: start 2021-seizoen uitgesteld vanwege twijfels over GP Australië

De Formule 1 heeft onlangs een voorlopige kalender geüpload, waarop te zien is dat het 2021-seizoen 23 races kent. Echter, inmiddels verschijnen er geruchten op dat het seizoen later begint dan gepland; RaceFans weet te melden dat het doorgaan van de Grand Prix van Australië al in twijfel wordt getrokken.

De Formule 1 begint sinds lange tijd het seizoen in Melbourne, op het Albert Park stratencircuit. Vorig jaar was dat ook de bedoeling, maar het evenement werd gecanceld vanwege de gevolgen van het coronavirus. Fans stonden in de rij terwijl het evenement werd afgelast.

Vlak voor de jaarwisseling heeft Australië erg strenge maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het virus - die wereldwijd al voor 1,8 miljoen doden heeft gezorgd - geen terugslag zal maken. Formule 1-personeel zal voor aanvang van het evenement eerst veertien dagen in Australië in quarantaine moeten, of ze zullen zelf vluchten moet charteren om aldaar in een zogeheten 'biosphere' leven, wat we in Abu Dhabi ook zagen. Echter, beide opties hebben serieuze gevolgen wat betreft financiën en logistiek.

Het is daarom ook geen verrassing dat de kaartverkoop voor het evenement - dat eerst gepland was voor 21 maart 2021 - nog niet begonnen is. Echter, niet alle hoop is verloren. Om ervoor te zorgen dat het evenement kan doorgaan zullen de werkzaamheden op Albert Park eind januari moeten beginnen. De organisatie en alle belanghebbenden hebben daarom nog twee weken om een beslissing te maken.

Indien het seizoen niet doorgaat zal de opening-ronde van het 2021-seizoen gehouden worden op het Bahrain International Circuit, waar de Formule 1 nog geen maand geleden nog reed.